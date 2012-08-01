〔欧股业绩〕法兴银行季度净利降42%,受TCW与Rosbank资产减记拖累(更新版)

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(新增细节)
* 第二季净利大幅下滑42%,逊于预期
* 副CEO称去杠杆化之痛即将缓解
* 称未受到Libor操纵相关指控
* 称2013年末有望达到巴塞尔III资本充足率目标
路透巴黎8月1日电---法国第二大上市银行--兴业银行(SOGN.PA)周三公布的第二季获利大幅下滑42%,逊于预期,受旗下美国基金业务TCW和俄罗斯子公司Rosbank ROSBR.UL的一次性资产价值减记影响.
法兴银行削减债务与出售公司与投行业务资产的计划已进程过半.目前该行面临充实资产负债表的压力.消息人士透露其可能出售TCW业务.
法兴第二季净利减少至4.33亿欧元(5.333亿美元),不及路透调查分析师平均预估的约6.779亿欧元.营收则减少3.6%至62.7亿欧元,优于分析师平均预估的61.3亿欧元.
除了4.76亿欧元的资产减记之外,法兴为减债而出售资产的成本也使其受创.该行认为4.76亿欧元减记中,TCW是要归因于基金管理环境的恶化,Rosbank则是由于战略重组的原因.
该行副执行长Severin Cabannes在接受路透电视采访时称,在当前环境中很难做出预测,但表示资产出售之痛即将缓解.他拒绝透露是否要出售TCW业务部门.
"我们将继续进行去杠杆化,但速度要慢于前两季,"他称."这仍会产生影响."
该行称,有信心在2013年末达到巴塞尔III一级资本充足率9%-9.5%的目标.
**LIBOR丑闻**
Cabannes表示,法兴银行正配合主管机关围绕操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻的调查;该丑闻为金融业投下震撼弹,并已让巴克莱(BARC.L)高阶主管丢掉乌纱帽.
Cabannes向Reuters Insider表示,在该行答覆主管机构质询之后,并未遭到行为不当的指控.
"我们正持续配合."他说道.
当被问及是否有进行内部调查时,他回答道,"为了回应主管当局的要求,我们必须调阅内部资料."
该行的企业与投资银行部门第二季获利锐减70%;该部门在2088年初因为流氓交易员的操作而蒙受庞大损失,损及该公司声誉,此后该部门便不断降低风险.
法兴银行表示,全球经济放缓、出售贷款组合的成本、以及上波金融危机留下来的有毒资产损失均使其承压.(完)
--编译 李春喜/张明钧;审校 隋芬
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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