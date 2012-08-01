(新增细节)

* 第二季净利大幅下滑42%,逊于预期

* 副CEO称去杠杆化之痛即将缓解

* 称未受到Libor操纵相关指控

* 称2013年末有望达到巴塞尔III资本充足率目标

路透巴黎8月1日电---法国第二大上市银行--兴业银行(SOGN.PA)周三公布的第二季获利大幅下滑42%,逊于预期,受旗下美国基金业务TCW和俄罗斯子公司Rosbank ROSBR.UL的一次性资产价值减记影响.

法兴银行削减债务与出售公司与投行业务资产的计划已进程过半.目前该行面临充实资产负债表的压力.消息人士透露其可能出售TCW业务.

法兴第二季净利减少至4.33亿欧元(5.333亿美元),不及路透调查分析师平均预估的约6.779亿欧元.营收则减少3.6%至62.7亿欧元,优于分析师平均预估的61.3亿欧元.

除了4.76亿欧元的资产减记之外,法兴为减债而出售资产的成本也使其受创.该行认为4.76亿欧元减记中,TCW是要归因于基金管理环境的恶化,Rosbank则是由于战略重组的原因.

该行副执行长Severin Cabannes在接受路透电视采访时称,在当前环境中很难做出预测,但表示资产出售之痛即将缓解.他拒绝透露是否要出售TCW业务部门.

"我们将继续进行去杠杆化,但速度要慢于前两季,"他称."这仍会产生影响."

该行称,有信心在2013年末达到巴塞尔III一级资本充足率9%-9.5%的目标.

**LIBOR丑闻**

Cabannes表示,法兴银行正配合主管机关围绕操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻的调查;该丑闻为金融业投下震撼弹,并已让巴克莱(BARC.L)高阶主管丢掉乌纱帽.

Cabannes向Reuters Insider表示,在该行答覆主管机构质询之后,并未遭到行为不当的指控.

"我们正持续配合."他说道.

当被问及是否有进行内部调查时,他回答道,"为了回应主管当局的要求,我们必须调阅内部资料."

该行的企业与投资银行部门第二季获利锐减70%;该部门在2088年初因为流氓交易员的操作而蒙受庞大损失,损及该公司声誉,此后该部门便不断降低风险.

法兴银行表示,全球经济放缓、出售贷款组合的成本、以及上波金融危机留下来的有毒资产损失均使其承压.(完)