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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 14:38 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,投资者关注美联储和欧洲央行的货币政策决定

路透新加坡8月1日电---金价周三陷入狭窄区间交投,因投资者等待美联储和欧洲央行的货币政策决定,这可能将决定市场走势.

若美联储决定推出又一轮量化宽松举措,则将增强黄金作为通胀对冲工具的吸引力,因为大肆印钞最终可能推高物价.

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