路透伦敦8月1日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 欧元/美元:周一下跌后,欧元/美元勉力展开反弹,但仍低于从5月高点1.3285美元拉出的趋势线阻力位1.2390美元和55日移动均线1.2455美元.未来欧元/美元需跌破1.2220/30区域附近的支撑位,才会重新锁定1.2150美元区域.我们仍留意上周的偏多周线图蜡烛型态以及200日移动均线1.2060美元的支撑位(7月低点),这意味着依然存在出现轧空,推动汇价走向1.2600美元水平的风险.

美元/日圆:美元仍在78.00水平下方寻找支撑,云区支撑位和5月低点77.60日圆仍是关键水准.只要该位置能够抵御住跌压,未来反弹的可能性较高.若升穿79.30日圆,未来有可能进一步涨向80.00,随后周线图云区顶部80.45日圆将构成主要阻力位.

英镑/美元:昨日自200日移动均线1.5745美元回落,并在1.5625美元寻得支撑位,其后出现反弹,近期的波动区间维持完好.1.5740/80美元的区域也包含6月和7月高位,因此是重要阻力位,若被突破,未来将涨向1.5910美元水平.自低位1.5270美元拉出的趋势线支撑位1.5440美元预计将抵制住未来的下跌压力.只有收在1.5240下方,未来才有跌回2010年7月低位1.4950美元的风险.

纽约 当日 今年来 2011年

0709GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2312 1.2303 +0.07 -4.89 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.11 78.11 +0.00 +1.52 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 96.17 96.08 +0.09 -3.41 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9753 0.9763 -0.10 +4.02 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5671 1.5676 -0.03 +0.88 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0010 1.0028 -0.18 -1.80 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0507 1.0500 +0.07 +2.76 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8118 0.8085 +0.41 +4.29 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.050 81.970 +0.10 +4.34 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.410 63.110 +0.48 +5.98 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 122.42 122.43 -0.01 +2.42 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2934 1.2976 -0.32 -1.46 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦; 审校 白云

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