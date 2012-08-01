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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 15:11 BJT

〔标题新闻〕泰国7月CPI同比升2.73%(路透预估为升2.60%),核心CPI同比升1.87%--商务部

注:消费者物价指数(CPI).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB7E8GO02O]

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