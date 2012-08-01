〔澳洲股市〕终止四日连涨收跌,必和必拓跌幅居前

路透悉尼8月1日电---澳洲股市周三终止四日连涨收跌0.15%,矿业股拖累大盘,因澳洲资源的主要消费国--中国经济数据逊于预期,打击市场人气.

中国周三公布的7月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.1的八个月低点,表明该行业几乎未出现增长.

必和必拓(BHP.AX)跌0.72%,该公司周三表示将专注于削减成本.三周后该公司将公布业绩,并料将出现自2008年金融危机后的首次获利下滑.

澳股指标S&P/ASX200指数收跌6.35点至4,262.8,周二收涨0.6%.(完)

--编译 李春喜; 审校 高琦

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