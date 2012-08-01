〔日本债市〕公债价格结束四日连跌,关注今日稍晚的美联储政策决定

路透东京8月1日电---日本公债价格周三结束连续四天的跌势,指标收益率(殖利率)从三周高位回落,因股市下滑增加了公债的避险魅力.今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)将公布政策会议结果. 大部分策略师预期美联储不会推第三轮量化宽松政策(QE3),但可能强调维持宽松政策的承诺,并暗示即将推出更多刺激措施.