(重发)〔中国债市〕人民币利率互换短端继续小涨,因经济回暖预期犹存

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路透上海8月1日电---中国人民币利率互换(IRS)周三总体变动不大,不过短端继续小幅上行.今日公布的PMI数据虽仍偏弱,但其中预示经济有望回暖的亮点继续支撑IRS.

"(短端)又往上走了一点,一年差不多上了1-2个点,五年的没怎么动,"上海一银行交易员称.

他并指出,除了回购利率维持相对高位、资金成本难以下降外,现券市场抛盘不断,走势疲弱亦令IRS易升难降.

中国经济的纠结在宏观经济先行经济指标PMI上亦有体现.周三公布的汇丰7月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值创下三个月高点,发出制造业有所企稳的乐观讯号,但当月就业分项指数续降至48下方,创下逾三年最低水平,显示企业仍在持续减员.[ID:nSB1699904]

银行间市场七天期以内短期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三继续上探.市场人士表示,市场资金面相对宽松,然周二公开市场逆回购操作较到期大幅缩量,令部分机构开始谨慎,选择更多融入七天资金应对,周四公开市场操作情况值得关注.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.7573/ 2.8600 2.5325/ 2.6200 2.5725/ 2.6625 2.6683/ 2.7625 2.6725/ 2.9392

周二 2.7575/ 2.8900 2.5480/ 2.6400 2.5720/ 2.6700 2.6780/ 2.7760 2.6820/ 2.9120

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变动 -0.0002/-0.0300 -0.0155/-0.0200 0.0005/-0.0075 -0.0097/-0.0135 -0.0095/+0.0272

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)