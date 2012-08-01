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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 15:26 BJT

〔金属期市〕伦铜跌至近一周低点,此前中国官方PMI数据不及预期

路透新加坡8月1日电---伦敦期铜周三跌至近一周低点,之前金属消费大国--中国公布的官方制造业采购经理人指数(PMI)不及预期,同时美国和欧洲出台货币刺激政策的希望降温,也拖累价格.

不过铜价削减部分稍早跌幅,之前汇丰公布的中国7月制造业PMI升至2月以来最高,缓解了官方PMI跌至八个月低点引发的担忧.[CN-PMI-CMN]

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