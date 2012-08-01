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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 15:28 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元创三个月新高,韩国公债亦走强

路透首尔8月1日电---韩元兑美元KRW=周三在国内盘中刷新三个月高点,因外资流入韩国股市且出口商抛售美元.

韩元兑美元KRW=KFTC国内终场报1,126.5,是5月2日来最强.周二韩元收报1,130.6.

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