俄罗斯反对派领导人被控盗窃

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科7月31日电---俄罗斯调查人员周二指控反对派博主、示威活动领导人纳瓦尔尼(Alexei Navalny)盗窃，或令他面临10年监禁。
俄罗斯联邦调查委员会发表声明称，纳瓦尔尼被指控在2009年任一个地方长官顾问时从一家国有公司盗窃木材资产，已被勒令不得离境。
自普京5月就任总统以来，俄罗斯政府的一系列行动被反对派视为对异见人士的镇压。
"我已被指控，还被要求不能离境，"今年36岁的纳瓦尔尼在位于莫斯科的联邦调查委员会总部说道。
"这太荒诞离奇了，因指控的本质与之前已完全不同，"他对记者说。
纳瓦尔尼自己就是一名律师，他在Twitter上称，若指控罪名成立，他将面临长达10年的监禁。(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。