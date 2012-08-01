苹果律师称三星蓄意抄袭iPhone

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Dan Levine/Poornima Gupta

路透加州圣何塞7月31日电---苹果(AAPL.O)一名律师周二对陪审员表示，三星电子(005930.KS)内部文件显示，因为无法依靠自身力量在智能手机市场上展开竞争，该公司作出了抄袭iPhone的决定。

苹果与三星在美诉讼案开庭陈述于周二开始。在争夺移动设备市场霸主地位的竞争中，苹果与三星这两家世界最大消费电子产品生产商在世界各地发动法律诉讼战。

苹果律师麦克希尼(Harold McElhinny)首先展示一组幻灯片，对比了三星电子2006年以来发布的旧款手机与其2010年以来发布的新款智能手机。

麦克希尼称，关键的问题在于，三星如何从那些旧款手机的设计过渡到新款手机。

他在法庭中表示："众所周知，抄袭比创新容易。苹果已承担了(创新的)风险。"

三星的开庭陈述将于周二稍晚开始。

麦克希尼向陪审员展示了三星的一份内部产品分析，该分析称iPhone的硬件"容易拷贝"。

三星一名高管准备的另一份文件称，该公司因为iPhone而遭遇"设计危机"。(完)