台风"苏拉"迫近 台湾和大陆高度警戒

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透台北/北京8月1日电---台湾周三对该岛大部分地区发布暴雨和强风警报，因缓慢移动的台风"苏拉"正渐渐靠近。中国国务院总理温家宝则要求相关部门保持最高警戒，确保人民群众生命财产安全。
台湾气象部门表示，台风"苏拉"近中心最大风速约为每小时119公里，本周未来时间可能给台湾部分地区带来1,000毫米的降雨量。
台北周三出现强降雨，市府将在今日晚些时候决定是否下令企业停止上班和关闭金融市场。
新华社报导称，台风"苏拉"预计将影响福建和浙江两省。
台风"达维"在深入内陆地区的途中预计将从周四开始影响上海北部。
据新华社报导，温家宝要求相关部门加强准备工作，将确保人民生命安全放在首位。(完)
--编译：程芳; 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。