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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 17:44 BJT

台风"苏拉"迫近 台湾和大陆高度警戒

(本文由路透中文网编译提供)

路透台北/北京8月1日电---台湾周三对该岛大部分地区发布暴雨和强风警报，因缓慢移动的台风"苏拉"正渐渐靠近。中国国务院总理温家宝则要求相关部门保持最高警戒，确保人民群众生命财产安全。

台湾气象部门表示，台风"苏拉"近中心最大风速约为每小时119公里，本周未来时间可能给台湾部分地区带来1,000毫米的降雨量。

台北周三出现强降雨，市府将在今日晚些时候决定是否下令企业停止上班和关闭金融市场。

新华社报导称，台风"苏拉"预计将影响福建和浙江两省。

台风"达维"在深入内陆地区的途中预计将从周四开始影响上海北部。

据新华社报导，温家宝要求相关部门加强准备工作，将确保人民生命安全放在首位。(完)

--编译：程芳; 发稿：张家伟

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