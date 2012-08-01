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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 06:50 BJT

****主要国家经济指标预测--8月2日****

路透8月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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8月1日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,642

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超421

8月2日(四)

0130 澳洲零售销售 6月 +0.7% +0.5%

0130 澳洲零售贸易 第二季 +0.8% +1.8%

0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差3.47 逆差2.85

出口 -- +3.0%

进口 -- +2.0%

0715 瑞士零售销售 6月 +2.0% +6.2%

0730 瑞士PMI 7月 47.0 48.1

0830 英国建筑业PMI 7月 48.0 48.2

0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -0.4% -0.5%

(较上年同期) +1.9% +2.3%

1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,750

1145 欧洲央行利率决议 8月 0.75% 0.75%

-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%

1130 美国Challenger企业计划裁员人数 7月 -- 37,551

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月28日当周 37 35.3

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.725

续请失业金人数(万人) 7月21日当周 329 328.7

1400 美国工厂订单 6月 +0.5% +0.7%

耐久财(耐久财)订单 6月修正值 -- +1.6%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.7%

扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.4%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月1日(三)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 47.20 --

0000 韩国出口 7月初值 -8.8% -3.6%

进口 -5.5% -0.9%

贸易收支(亿美元) 顺差27 --

-- 韩国外汇储备(亿美元) 7月 --

0130 澳洲房价指数 第二季 +0.5% -0.5%

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -0.7% 持平

(较上年同期) -2.6% -1.8%

0743 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 44.3 44.2

0748 法国Markit制造业PMI 7月 43.4 43.6

0753 德国制造业PMI 7月 43.0 43.3

0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 44.0 44.1

0828 英国CIPS制造业PMI 7月 45.4 48.5

-- 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,409 1,400

1100 美国抵押贷款指数 7月27日当周 945.7 --

再融资指数 5,452.8 --

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 16.3 增加12

1258 美国Markit制造业PMI 7月终值 51.4 52.0

1330 加拿大RBC制造业PMI 7月 53.05 --

1400 美国建筑支出 6月 +0.4% +0.4%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 49.8 50.2

ISM投入物价指数 39.5 40.0

1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 维持不变 -- (完)

--编译 艾茂林/李春喜;审校 程琳

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