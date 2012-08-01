主要国家经济指标预测--8月2日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透8月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月1日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,642
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超421
8月2日(四)
0130 澳洲零售销售 6月 +0.7% +0.5%
0130 澳洲零售贸易 第二季 +0.8% +1.8%
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差3.47 逆差2.85
出口 -- +3.0%
进口 -- +2.0%
0715 瑞士零售销售 6月 +2.0% +6.2%
0730 瑞士PMI 7月 47.0 48.1
0830 英国建筑业PMI 7月 48.0 48.2
0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -0.4% -0.5%
(较上年同期) +1.9% +2.3%
1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,750
1145 欧洲央行利率决议 8月 0.75% 0.75%
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%
1130 美国Challenger企业计划裁员人数 7月 -- 37,551
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月28日当周 37 35.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.725
续请失业金人数(万人) 7月21日当周 329 328.7
1400 美国工厂订单 6月 +0.5% +0.7%
耐久财(耐久财)订单 6月修正值 -- +1.6%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.4%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月1日(三)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 47.20 --
0000 韩国出口 7月初值 -8.8% -3.6%
进口 -5.5% -0.9%
贸易收支(亿美元) 顺差27 --
-- 韩国外汇储备(亿美元) 7月 --
0130 澳洲房价指数 第二季 +0.5% -0.5%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -0.7% 持平
(较上年同期) -2.6% -1.8%
0743 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 44.3 44.2
0748 法国Markit制造业PMI 7月 43.4 43.6
0753 德国制造业PMI 7月 43.0 43.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 44.0 44.1
0828 英国CIPS制造业PMI 7月 45.4 48.5
-- 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,409 1,400
1100 美国抵押贷款指数 7月27日当周 945.7 --
再融资指数 5,452.8 --
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 16.3 增加12
1258 美国Markit制造业PMI 7月终值 51.4 52.0
1330 加拿大RBC制造业PMI 7月 53.05 --
1400 美国建筑支出 6月 +0.4% +0.4%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 49.8 50.2
ISM投入物价指数 39.5 40.0
1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 维持不变 -- (完)
--编译 艾茂林/李春喜;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。