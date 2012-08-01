版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 16:54 BJT

〔亚洲橡胶〕 TOCOM期胶收低,因出台刺激政策希望降温与油价走软施压

路透曼谷8月1日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三受止损卖盘打击收低,因对美联储和欧洲央行本周出台有力刺激政策的希望降温.交易员称,原油价格走软也打击期胶价格.

TOCOM指标1月期胶JRUc6下滑0.5日圆,结算价报每公斤229.3日圆(2.94美元).

上海期交所主力1月期胶合约SNRF3升55元人民币,收报每吨22,500元(3,500美元).

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐