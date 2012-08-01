〔中国债市〕现券收益率整体上涨,经济下滑稳中趋缓抑制市场做多动力

路透上海8月1日电---中国银行间债市周三现券收益率整体小涨,其中信用债涨幅突出,而利率债相对稳定.经济下行幅度稳中趋缓,令市场做多动力不足,而后续经济运行方向不明,投资者多谨慎观望.在市场欲振乏力情况下,部分基金、券商等去杠杆化压力增加.

交易员表示,今日信用债市面临做多动能缺乏,资金面收紧的压力,导致采用高杠杆率的基金和券商等机构纷纷抛券.而在利率债市场上,买卖盘报价差距较宽,整体成交清淡,表明投资者对后市看法存在分歧.

上海一银行交易员指出,虽然市场对宽松政策的预期仍在,但近期经济数据似乎显示中国经济下滑趋缓,进入筑底阶段,导致债市做多动能相对缺乏.但对于后续经济是否能迅速反弹及反弹的时间窗口,市场尚无定论.

"债市做多的意愿并不强,主要是现在看起来经济似乎有企稳的意思,但是对于未来是否马上反弹及何时反弹却尚不明朗,大家都在观望."他并称.

中国经济的纠结在宏观经济先行经济指标PMI上亦有体现.周三公布的汇丰7月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值创下三个月高点,发出制造业有所企稳的乐观讯号,但当月就业分项指数续降至48下方,创下逾三年最低水平,显示企业仍在持续减员.[ID:nSB1699904]

上海另一券商交易员认为,鉴于国家刺激经济的态度并未转向,宽松政策的出台仍有可能,但目前仅仅一次降准并不能搅动胶着市况,因为市场收益率已充分反映,至少要出台降息等政策.

第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行在8月调降存款准备金率的预期依然强烈,但倾向于央行会维持基准利率不变,并因此看低收益率曲线短端,对信用债走势预期则开始分化.[ID:nSB1700202]

剩余期限约6.86年的固息国债120010券最新双边报价tCN120010=CFXM为3.1000%/3.0850%,昨日末笔为3.0950%/3.0850%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6279 3.4118

上日 2.6068 3.3551

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6840/2.6269

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3120/2.2580

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8342/2.7792 (完)

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