〔中国汇市〕人民币收盘略回落,因自营盘回补美元头寸(更新版)

(更新报价)

* 人民币收盘略回落,因自营盘回补美元头寸

* 中间价变化不大,客盘相对平稳

* 后期日间波幅或趋窄

路透北京8月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收盘略有回落.中间价与前日虽变化不大,客盘亦保持相对平稳.但周二尾盘人民币大幅拉升后,部分超卖美元的自营盘今日回补.

华南一交易员称,"我这里看不到大的客盘....是昨天(美元)跌太多了吧,自营卖了很多,今天以回补为主."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

----------------------------------------------------------------

6.3685 6.3600 6.3719 6.3305 6.3320 6.3627

以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4270/20 6.4250

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3770/80 6.3722

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,055点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.474元.

上述交易员并称,最近早盘汇价变化不多,之前客盘为主导时一般更注重结售汇时的点位,不知经过昨天(美元)下跌后,午盘还会有什么变化;不过预计后期日间波动可能不会像这两天那么大,汇价波动范围可能还是在6.36-6.38元区间内.

隔夜欧元兑美元和日圆上涨,美联储开始了为期两日的货币政策会议,但对欧洲央行本周稍后可能采取何种行动的预期降温,令投资人对积极买入欧元持谨慎态度.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 黄凯

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>