〔中国汇市〕人民币收盘略回落,因自营盘回补美元头寸(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更新报价)
* 人民币收盘略回落,因自营盘回补美元头寸
* 中间价变化不大,客盘相对平稳
* 后期日间波幅或趋窄
路透北京8月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收盘略有回落.中间价与前日虽变化不大,客盘亦保持相对平稳.但周二尾盘人民币大幅拉升后,部分超卖美元的自营盘今日回补.
华南一交易员称,"我这里看不到大的客盘....是昨天(美元)跌太多了吧,自营卖了很多,今天以回补为主."
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
----------------------------------------------------------------
6.3685 6.3600 6.3719 6.3305 6.3320 6.3627
以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4270/20 6.4250
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3770/80 6.3722
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,055点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.474元.
上述交易员并称,最近早盘汇价变化不多,之前客盘为主导时一般更注重结售汇时的点位,不知经过昨天(美元)下跌后,午盘还会有什么变化;不过预计后期日间波动可能不会像这两天那么大,汇价波动范围可能还是在6.36-6.38元区间内.
隔夜欧元兑美元和日圆上涨,美联储开始了为期两日的货币政策会议,但对欧洲央行本周稍后可能采取何种行动的预期降温,令投资人对积极买入欧元持谨慎态度.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 黄凯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。