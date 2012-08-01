〔美国经济〕6月小企业贷款指标降至去年10月以来最低

路透芝加哥8月1日电---周三的一份报告显示,6月针对美国小企业的贷款降至去年10月以来最低,表明若决策者不采取新的行动,近期经济动能降低的态势或将延续.

PayNet表示,汤森路透/PayNet小企业贷款指数从5月的103.8降至98.5,过去六个月内有五个月为下跌.该指数衡量对美国小企业的整体融资规模,可用来预判未来数月整体经济增长的变化.

"小企业确实在大幅滑坡,"PayNet创始人Bill Phelan说,"这意味着减速态势将会持续."

6月借款较上年同期增长2%,按年增速为2010年7月以来最慢.(完)