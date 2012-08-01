〔美国经济〕6月小企业贷款指标降至去年10月以来最低

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透芝加哥8月1日电---周三的一份报告显示,6月针对美国小企业的贷款降至去年10月以来最低,表明若决策者不采取新的行动,近期经济动能降低的态势或将延续.
PayNet表示,汤森路透/PayNet小企业贷款指数从5月的103.8降至98.5,过去六个月内有五个月为下跌.该指数衡量对美国小企业的整体融资规模,可用来预判未来数月整体经济增长的变化.
"小企业确实在大幅滑坡,"PayNet创始人Bill Phelan说,"这意味着减速态势将会持续."
6月借款较上年同期增长2%,按年增速为2010年7月以来最慢.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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