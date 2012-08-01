〔中港股市〕中国股市表现超过亚洲其他国家,港股录得五日连涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒生指数收高0.1%,沪深300指数攀升1.1%
* 中国证监会呼吁回购股票,总理温家宝重申稳增长
* 内地能源和基础建设类股表现强劲
* 澳门博彩业7月营收意外正面,股价上涨
路透香港8月1日电---中国股市周三上扬,表现胜过亚洲其他股市,且涨幅超过港股.中国证监会言论鼓舞持有大量现金部位的企业回购部分股票.
新华社于周二晚首先报导证监会负责人的言论,表明中国政府正努力提振消费者信心.中国股市此前持稳在41个月低位.[ID:nSB1699418]
有关今年下半年将有更多政策"微调"以支持经济成长的预期,也支撑了股市上涨.之前中国官方媒体在周二稍晚报导称,总理温家宝重申北京政府稳增长的意愿.[ID:nSB1697992]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。