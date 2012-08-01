〔中港股市〕中国股市表现超过亚洲其他国家,港股录得五日连涨

* 恒生指数收高0.1%,沪深300指数攀升1.1%

* 中国证监会呼吁回购股票,总理温家宝重申稳增长

* 内地能源和基础建设类股表现强劲

* 澳门博彩业7月营收意外正面,股价上涨

路透香港8月1日电---中国股市周三上扬,表现胜过亚洲其他股市,且涨幅超过港股.中国证监会言论鼓舞持有大量现金部位的企业回购部分股票.

新华社于周二晚首先报导证监会负责人的言论,表明中国政府正努力提振消费者信心.中国股市此前持稳在41个月低位.[ID:nSB1699418]

有关今年下半年将有更多政策"微调"以支持经济成长的预期,也支撑了股市上涨.之前中国官方媒体在周二稍晚报导称,总理温家宝重申北京政府稳增长的意愿.[ID:nSB1697992]