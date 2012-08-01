《中国企业债发行日程表》--8月1日(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *铜仁梵净山 12 7 6.89% AA- 8/2-8/8 国开证券 投资公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) 华龙证券 ===================================================================================== 上海市城市建设 20 7 4.63% AAA 7/30-8/3 中银国际 投资开发总公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) 申银万国证券 ===================================================================================== 白山市城建 10 7 7.00% AA- 7/31-8/6 太平洋证券 投资开发公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 冉莹; 审校 康熙泽/边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。