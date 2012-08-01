《中国企业债发行日程表》--8月1日(更新版)

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *铜仁梵净山 12 7 6.89% AA- 8/2-8/8 国开证券 投资公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) 华龙证券 ===================================================================================== 上海市城市建设 20 7 4.63% AAA 7/30-8/3 中银国际 投资开发总公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) 申银万国证券 ===================================================================================== 白山市城建 10 7 7.00% AA- 7/31-8/6 太平洋证券 投资开发公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 冉莹; 审校 康熙泽/边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》