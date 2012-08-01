版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 17:38 BJT

〔标题新闻〕丰田汽车与两家中国合资企业的7月销量较上年同期降5%至约78,400辆--发言人

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8J1340]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐