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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 17:28 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月1日(更新版)

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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中国海运集团    200       40       6   8/2簿记建档   国开行      AAA          8/3      8/6    
                                                     光大银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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模塑科技         3.5       2      12    8/2簿记建档    上海银行       A+      8/3      8/6
(000700.SZ)
=============================================================================================
辽通化工        20        10      12    8/3簿记建档    中国银行       AA+     8/6      8/7
(000059.SZ)                                            民生银行
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昆明钢铁集团     5.9       5.9    12    8/6簿记建档    浦发银行       AA      8/8      8/9
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招商证券         46       46       3    8/6簿记建档    工商银行      AAA      8/7      8/8  
(600999.SS)                                            农业银行等                                               
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三聚环保         4         2      12    8/7簿记建档    北京银行       A+      8/8      8/9    
(300072.SZ)
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福建锦江         4         2      12    8/7簿记建档    民生银行       A+      8/8      8/9   
科技公司                                               工商银行
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重庆粮食集团     2         1      12    8/7簿记建档    招商银行       AA-     8/9      8/10   
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江苏广电有线    30        15      12    8/7簿记建档    招商银行       AA+     8/9      8/10   
信息网络公司
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蚌埠玻璃工业     4         2      12    8/8簿记建档    南京银行       A+      8/9      8/10      
设计研究院
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厦门国贸         7         7      12    8/8簿记建档    进出口行       AA      8/9      8/10      
(600755.SS)                                            浦发银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)

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长江三峡集团  300       50       5     8/2簿记建档     农业银行     AAA       8/3       8/6
                                                       中信证券
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洛阳钼业       20       20       5     8/2簿记建档     中国银行     AA+       8/3       8/6
(3993.HK)                                              工商银行
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镇江城投集团   20       10       5     8/3簿记建档     民生银行     AA        8/6       8/7
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华润医药控股   44       30       5     8/7簿记建档     农业银行     AAA       8/8       8/9
                                                       工商银行
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江阴公有资产    8        4       3     8/7簿记建档     浙商银行     AA-       8/8       8/9
经营公司
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鞍钢集团      100       50       3     8/7簿记建档     农业银行     AAA       8/8       8/9
                                                       工商银行
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锦江国际集团   16       16       5     8/7簿记建档     工商银行     AAA       8/8       8/9   
                                                       浦发银行
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昆明自来水集团  2        2       5     8/7簿记建档     民生银行     AA        8/8       8/9   
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中条山有色     10        5       3     8/7簿记建档     交通银行     AA-       8/8       8/9   
金属集团                                               国开行
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上海徐家汇     4.5      4.5      3     8/7簿记建档     招商银行     AA        8/8       8/9   
商城集团
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新华传媒       5        5        3     8/8簿记建档     上海银行     AA        8/9       8/10      
(600825.SS)                                            建设银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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*江苏文化创意    1.5       1.5      3   8/9簿记建档  北京银行      AA+         8/10    8/13
 中小企业
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 边竞/刘昕

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