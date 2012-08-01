版本:
中国
财经报道 | 2012年 8月 1日 星期三 17:49 BJT

〔标题新闻〕宝马CFO预计2012年公司获利将因欧元疲软而受益,在中国的汽车销量将增加20-25%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA8598]

更多 财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐