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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 18:00 BJT

〔东南亚股市〕印尼和菲律宾股市收跌,新加坡股市创近一年收盘高位

路透曼谷8月1日电---多数东南亚股市周三表现为几近持平至下跌,因投资者锁定近期获利,在美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布政策决定和欧洲央行(ECB)会议前保持谨慎.

印尼股市.JKSE下跌0.3%.印尼人民银行(BBRI.JK)收低0.7%,周二曾录得2.9%的涨幅.菲律宾股市.PSI微跌0.2%.过去两个交易日累计上涨1.9%.

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