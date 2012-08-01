〔路透基点〕嘉兴南方水泥获得4.05亿元人民币两年期贷款--RLPC

路透香港8月1日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,南方水泥(嘉兴)已经从两家银行获得4.05亿元人民币(6,360万美元)的两年期定期贷款.

中国浙江银行是该贷款案的委托主办行和额度分配行,承贷4亿元人民币.绍兴银行是另一家参贷行,承贷500万元人民币.

贷款利率是中国人民银行基准利率的105%,将按季度偿还.

母公司南方水泥是此笔贷款案的担保人.所筹资金将用于公司一般性支出.

贷款协议是在6月末签署的.

母公司南方水泥在去年9月曾敲定一笔12亿元人民币的三年期贷款,利率是中国人民银行基准利率的100%.东方汇理银行是该案的委托主办行以及独家额度分配行.

南方水泥是香港上市公司中国建筑材料的子公司.(完)