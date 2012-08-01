《汇市简讯》澳元兑美元投资者关注3月27日高位1.0558

1005GMT * 市场现关注1.0558(3月27日高位),升穿则将加速上行 * 日内动能仍维持正面 * 10日和30日移动均线构成多头讯号 * 市场持续在200日移动均线(现为1.0281)上方交投 * 停损单已上调至1.0460 * 技术图表请点选:(link.reuters.com/fyj79s).(完) --编译 洪曦;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=