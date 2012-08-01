〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,市场人气谨慎且预期库存增加

路透新加坡8月1日电---马来西亚棕榈油期货周三收低,因市场人气谨慎,且预期马来西亚棕榈油库存增加,盖过了对美国中西部地区天气的忧虑.

美国大豆种植地区持续的乾旱几无缓解,这反映在美国农业部(USDA)的报告中,该报告对大豆生长状况的评估较前一周下调了2个百分点.

但欧洲央行周四即将举行会议,市场在此之前态度谨慎,并在观望美联储周三稍晚结束两日会议之际是否会推出新的货币刺激措施.

棕榈油交易商还将从马来西亚7月棕榈油库存数据中寻求更多线索,此前的数据显示,出口出现些许放缓迹象.

"几个月前,库存还高于200万吨,上月的库存有些出乎意料的弱,因此本月的库存应会有所好转,"吉隆坡一家外资商品经纪公司的交易商表示.

指标10月棕榈油期约FCPOc3下跌1.2%,收报每吨2,945马币(林吉特).

成交量升至27,269口,高于25,000的一般水准.(完)