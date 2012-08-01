〔伦敦美债〕公债价格持稳,关注美联储政策决议

路透伦敦8月1日电---美国公债价格周三在欧洲市场持稳,投资者预计美联储将不会宣布更多的宽松措施以支撑经济,但会暗示做好行动准备.

市场预计美联储会在今年晚些时候推出另一轮买债措施,但美联储料将至少把观望态度一直保持到9月.