〔伦敦美债〕公债价格持稳,关注美联储政策决议

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦8月1日电---美国公债价格周三在欧洲市场持稳,投资者预计美联储将不会宣布更多的宽松措施以支撑经济,但会暗示做好行动准备.
市场预计美联储会在今年晚些时候推出另一轮买债措施,但美联储料将至少把观望态度一直保持到9月.
指标10年期公债收益率US10YT=RR上升1.5个基点,报1.4848%,美债期货TYv1持平于134-21/32.
法国兴业银行策略师表示,若美联储周三意外宣布推出第三轮量化宽松措施(QE3),应该将10年券收益率推至1.4%下方.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选