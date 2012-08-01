〔美国数据〕上周住房抵押贷款申请上升,因再融资需求增加--MBA

路透纽约8月1日电---美国抵押贷款银行协会周三公布,上周美国住房抵押贷款申请增长,,受益于再融资需求增长,不过购房抵押贷款申请下降.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,7月27日当周经季节调整后的抵押贷款市场指数上升0.2%至945.7.

当周经季节调整后的再融资指数则上升0.8%至5,452.8.经季节调整的购房贷款申请指数USMGPI=ECI下滑2.1%至182.

再融资占整体抵押贷款活动的比例从上周的80.8%升至81.2%.

该周30年期固息抵押贷款利率持稳于3.75%,较上周的3.74%上升1个基点.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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