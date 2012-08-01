〔美国数据〕上周住房抵押贷款申请上升,因再融资需求增加--MBA

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约8月1日电---美国抵押贷款银行协会周三公布,上周美国住房抵押贷款申请增长,,受益于再融资需求增长,不过购房抵押贷款申请下降.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,7月27日当周经季节调整后的抵押贷款市场指数上升0.2%至945.7.
当周经季节调整后的再融资指数则上升0.8%至5,452.8.经季节调整的购房贷款申请指数USMGPI=ECI下滑2.1%至182.
再融资占整体抵押贷款活动的比例从上周的80.8%升至81.2%.
该周30年期固息抵押贷款利率持稳于3.75%,较上周的3.74%上升1个基点.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 李春喜; 审校 王洋
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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