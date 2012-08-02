〔美股业绩〕通用汽车第二季营收为376亿美元,净利14.9亿美元

澳洲经济指标总览--3月2日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透8月2日电---通用汽车(GM.N)周四宣布:
* 第二季每股盈余(EPS)为0.90美元,上年同期为1.54美元
* 第二季营收为376亿美元,上年同期为394亿美元
* 第二季EPS预估为0.74美元,营收预估为385.8亿美元--汤森路透I/B/E/S
* 第二季净利为14.9亿美元,上年同期为25.2亿美元
* 通用汽车首席执行官(CEO)称:在欧洲和南美等地区"必须采取措施应对阻力"
* 第二季业绩强于第一季,部分由于支出被递延至第三季
* 仍预计北美地区第二季和第三季EBIT调整的平均获利与第一季相当
* 第二季全球市场市占率为11.6%,上年同期为12.3%.(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北3月2日 - 台币兑美元周四盘初在平盘附近游走。交易员表示，美股强升带动今日台股反弹，外商银盘初抛汇；但之后台股涨势缩减，台币回到平盘附近，未见明确方向。
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。