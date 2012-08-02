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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 19:44 BJT

〔美股业绩〕通用汽车第二季营收为376亿美元,净利14.9亿美元

路透8月2日电---通用汽车(GM.N)周四宣布:

* 第二季每股盈余(EPS)为0.90美元,上年同期为1.54美元

* 第二季营收为376亿美元,上年同期为394亿美元

* 第二季EPS预估为0.74美元,营收预估为385.8亿美元--汤森路透I/B/E/S

* 第二季净利为14.9亿美元,上年同期为25.2亿美元

* 通用汽车首席执行官(CEO)称:在欧洲和南美等地区"必须采取措施应对阻力"

* 第二季业绩强于第一季,部分由于支出被递延至第三季

* 仍预计北美地区第二季和第三季EBIT调整的平均获利与第一季相当

* 第二季全球市场市占率为11.6%,上年同期为12.3%.(完)

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