〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差上涨,受益于欧洲需求

路透新加坡8月1日电---亚洲石脑油价格和其利润率周三分别处在一周半高位868美元和80.35美元附近,因欧洲需求坚挺.

石脑油可与汽油混调,或重整成汽油.

一位在新加坡的交易员说:"在向亚洲出口了大量船货之后,欧洲基本面变得更为强劲.强劲的欧洲汽油市场也在扶助市场."

欧洲起初有大量的石脑油,迫使西方向亚洲出口了至少40万吨石脑油.这些船货预计在本月到岸.

对于后市可能更强的预期或促使了韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)出手求购2012年9月至2013年8月石脑油.

另外,印度的BPCL也将在9月关闭其日产能24万桶的孟买炼厂三座原油馏分装置的一座,关闭时间为10-14天.

汽油裂解价差扩大涨幅至一周半高位每桶11.18美元,因即期供给吃紧.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 868.00 6.00 0.70 862.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.19 0.68 0.73 93.51

97号现货汽油GL97-SIN 123.40 0.72 0.59 122.68

95号现货汽油GL95-SIN 120.20 0.20 0.17 120.00

92号现货汽油GL92-SIN 116.20 -0.08 -0.07 116.28

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 11.18 0.47 4.39 10.71 (完)