〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差上涨,受益于欧洲需求

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡8月1日电---亚洲石脑油价格和其利润率周三分别处在一周半高位868美元和80.35美元附近,因欧洲需求坚挺.
石脑油可与汽油混调,或重整成汽油.
一位在新加坡的交易员说:"在向亚洲出口了大量船货之后,欧洲基本面变得更为强劲.强劲的欧洲汽油市场也在扶助市场."
欧洲起初有大量的石脑油,迫使西方向亚洲出口了至少40万吨石脑油.这些船货预计在本月到岸.
对于后市可能更强的预期或促使了韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)出手求购2012年9月至2013年8月石脑油.
另外,印度的BPCL也将在9月关闭其日产能24万桶的孟买炼厂三座原油馏分装置的一座,关闭时间为10-14天.
汽油裂解价差扩大涨幅至一周半高位每桶11.18美元,因即期供给吃紧.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 868.00 6.00 0.70 862.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 94.19 0.68 0.73 93.51
97号现货汽油GL97-SIN 123.40 0.72 0.59 122.68
95号现货汽油GL95-SIN 120.20 0.20 0.17 120.00
92号现货汽油GL92-SIN 116.20 -0.08 -0.07 116.28
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 11.18 0.47 4.39 10.71 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。