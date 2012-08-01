〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差攀升,受助于检修等供应受限因素

路透新加坡8月1日电---亚洲柴油利润率周三攀升,受助于更多炼厂检修和停产,交易商表示,这可能进一步限制柴油供应.

9月柴油裂解价差上涨0.38美元,至每桶较迪拜原油升水18.14美元,路透数据显示,此为逾一周高位.

印度斯坦石油公司(HPCL)上周在其日产能16.6万桶的Vizag炼厂关闭了一座常压蒸馏单元(CDU)和一座次级单元,业内消息人士称,检修料持续至9月.

Bharat Petroleum(BPCL.NS)将在9月关闭其日产能24万桶的孟买炼厂一座CDU和一座次级单元,为期两周.

上述停产料将提振印度的柴油需求,尤其是眼下印度刚好经历了两天大范围限电,大量居民无法获得电力供应.

印度的一位消息人士称,此次限电推高了过去两日的柴油需求,尤其北部地区.

但从进口而言,交易商预计柴油进口需求不会太大,因印度库存依然重组,且价格较高.

肯尼亚入市求购更多8月柴油船货,此前其已购买了三批船货.

行业消息人士称,中航油已从交易商那里买入多达140万桶8月-9月交付的航煤,而非直接向炼厂购买.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.62 -0.29 -0.24 120.91

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.15 -0.33 -0.27 120.48

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.42 -0.39 -0.32 121.81

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.17 -0.44 -0.36 122.61

8月柴油互换 GOSGSWMc1 119.61 -0.29 -0.24 119.90

9月柴油互换 GOSGSWMc2 118.86 -0.44 -0.37 119.30 (完)