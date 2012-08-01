〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差攀升,受助于检修等供应受限因素

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡8月1日电---亚洲柴油利润率周三攀升,受助于更多炼厂检修和停产,交易商表示,这可能进一步限制柴油供应.
9月柴油裂解价差上涨0.38美元,至每桶较迪拜原油升水18.14美元,路透数据显示,此为逾一周高位.
印度斯坦石油公司(HPCL)上周在其日产能16.6万桶的Vizag炼厂关闭了一座常压蒸馏单元(CDU)和一座次级单元,业内消息人士称,检修料持续至9月.
Bharat Petroleum(BPCL.NS)将在9月关闭其日产能24万桶的孟买炼厂一座CDU和一座次级单元,为期两周.
上述停产料将提振印度的柴油需求,尤其是眼下印度刚好经历了两天大范围限电,大量居民无法获得电力供应.
印度的一位消息人士称,此次限电推高了过去两日的柴油需求,尤其北部地区.
但从进口而言,交易商预计柴油进口需求不会太大,因印度库存依然重组,且价格较高.
肯尼亚入市求购更多8月柴油船货,此前其已购买了三批船货.
行业消息人士称,中航油已从交易商那里买入多达140万桶8月-9月交付的航煤,而非直接向炼厂购买.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 120.62 -0.29 -0.24 120.91
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.15 -0.33 -0.27 120.48
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.42 -0.39 -0.32 121.81
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.17 -0.44 -0.36 122.61
8月柴油互换 GOSGSWMc1 119.61 -0.29 -0.24 119.90
9月柴油互换 GOSGSWMc2 118.86 -0.44 -0.37 119.30 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。