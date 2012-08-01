〔美国企业〕克莱斯勒7月汽车销售量跳涨13%,该月表现为五年来最佳

路透8月1日电---美国三大汽车制造商中最小的克莱斯勒集团周三公布,7月汽车销售量增长13%,创下该月五年来最佳表现,不过仍低于部分分析师的预期.

该公司7月共出售126,089辆轿车和卡车,巴克莱资本预估为出售129,453辆,而加拿大皇家银行预测为127,889辆.克莱斯勒由意大利汽车制造商菲亚特FIA.MI控股.

汽车销售量是每月美国消费者需求的一项先行指标.根据路透对41名分析师的调查,美国7月汽车销售年率料为1,400万辆,大约与6月的1,410万辆持平.(完)