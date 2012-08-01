〔美国企业〕克莱斯勒7月汽车销售量跳涨13%,该月表现为五年来最佳

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透8月1日电---美国三大汽车制造商中最小的克莱斯勒集团周三公布,7月汽车销售量增长13%,创下该月五年来最佳表现,不过仍低于部分分析师的预期.
该公司7月共出售126,089辆轿车和卡车,巴克莱资本预估为出售129,453辆,而加拿大皇家银行预测为127,889辆.克莱斯勒由意大利汽车制造商菲亚特FIA.MI控股.
汽车销售量是每月美国消费者需求的一项先行指标.根据路透对41名分析师的调查,美国7月汽车销售年率料为1,400万辆,大约与6月的1,410万辆持平.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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