〔国际油市〕亚洲燃料油8月/9月价差升至五周高点,受助于供应紧张预期

路透新加坡8月1日电---亚洲燃料油跨月价差周三升至近五周高点,由于合规燃料缺乏,预计本月供应紧张的交易商纷纷买入.

路透数据显示,8月/9月燃料油跨月升水为5.625美元.今天场外交易中出现的最高升水为5.50美元,产生于渣打银行与新加坡贸易公司郭氏石油公司(Kuo Oil)之间.

交易方面的消息人士称,洲际交易所(ICE)有近30万吨的8/9月燃料油合约成交.

"这个成交量有些偏多,过去几个交易日以来,我们开始看到交易商做多跨月价差,"一名驻新加坡的交易商表示.

"我很可能看到这些仓位开始增加,由于市场担心8月下半月和9月初供应趋紧."

亚洲燃料油供应料将经历一段严重的紧张时期,由于缺少用于混调的高密度原料.

新加坡380-cst船用燃料油每吨升水约5-6美元,较本月稍早上涨约1-2美元.

"下半月和9月市场可能更加紧张,因此预计升水会再上涨几美元,"一名新加坡船用燃料油交易商表示.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 640.05 -2.10 -0.33 642.15

现货380CST燃料油 FO380-SIN 627.20 -2.30 -0.37 629.50

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 634.00 -3.00 -0.47 637.00

380CST船用燃料油升水 6.80 -0.70 -9.33 7.50

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.70 -0.05 -1.33 3.75

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.50 0.35 8.43 4.15 (完)