〔国际油市〕亚洲燃料油8月/9月价差升至五周高点,受助于供应紧张预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡8月1日电---亚洲燃料油跨月价差周三升至近五周高点,由于合规燃料缺乏,预计本月供应紧张的交易商纷纷买入.
路透数据显示,8月/9月燃料油跨月升水为5.625美元.今天场外交易中出现的最高升水为5.50美元,产生于渣打银行与新加坡贸易公司郭氏石油公司(Kuo Oil)之间.
交易方面的消息人士称,洲际交易所(ICE)有近30万吨的8/9月燃料油合约成交.
"这个成交量有些偏多,过去几个交易日以来,我们开始看到交易商做多跨月价差,"一名驻新加坡的交易商表示.
"我很可能看到这些仓位开始增加,由于市场担心8月下半月和9月初供应趋紧."
亚洲燃料油供应料将经历一段严重的紧张时期,由于缺少用于混调的高密度原料.
新加坡380-cst船用燃料油每吨升水约5-6美元,较本月稍早上涨约1-2美元.
"下半月和9月市场可能更加紧张,因此预计升水会再上涨几美元,"一名新加坡船用燃料油交易商表示.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 640.05 -2.10 -0.33 642.15
现货380CST燃料油 FO380-SIN 627.20 -2.30 -0.37 629.50
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 634.00 -3.00 -0.47 637.00
380CST船用燃料油升水 6.80 -0.70 -9.33 7.50
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.70 -0.05 -1.33 3.75
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.50 0.35 8.43 4.15 (完)
--编译 李春喜;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。