〔欧洲汇市〕英镑兑欧元跌至两周低位,因英国公布的制造业数据疲弱

* 英镑下跌,此前英国公布了疲弱了制造业PMI数据

* 欧元/英镑上涨,涨势能否延续取决于欧洲央行的行动

* 经济数据疲弱增加了英央行未来几个月放宽政策的机率

* 预计英国央行本周将维持利率及量化宽松政策目标不变

路透伦敦8月1日电---英镑兑欧元周三跌至逾两周最低位,受英国制造业活动放缓打压,英镑下跌是因投资者对英央行有可能再次放宽货币政策感到不安.

近期数据显示第二季英国经济意外大幅萎缩,今天公布的调查显示,英国7月制造业以逾三年来最快速度收缩.[ID:nST0535067]

欧元/英镑EURGBP=D4涨0.5%,至0.7894英镑,这是7月中以来最高水准,因该数据令英国将于夏季走出衰退的预期受创.

尽管市场普遍预期英央行在周四宣布政策决定时将维持利率和量化宽松政策目标不变,但近期一连串疲弱的经济数据增加了未来几个月英央行放宽政策的机率.

"市场对英国是否会降息意见不一,近期一连串疲弱经济数据提升英国央行降息的机率,并进而影响英镑的表现,"RBC外汇策略全球主管Adam Cole称.

他称,近期市场对英央行不太可能将利率降至纪录低位0.5%以下的看法发生变化,意味着目前,英镑较以往更易受疲弱经济数据的打压.

英央行7月会议记录显示,决策者软化了降息立场,不过几个月内不太可能采取任一行动.多数分析师称,在当前量化宽松政策于11月份结束前,英央行不会降息.

英镑/美元GBP=D4跌0.35%,至1.5618美元,稍早触及六日低位1.5602美元.

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周三公布,英国7月房价按年跌幅创近三年来最大,景气衰退九个月的经济面影响进一步扩大.[ID:nST0535045]

摩根士丹利稍早下修英国经济增长预估,目前预计英国经济2012年萎缩0.5%,他们并预计英镑/美元在2013年第一季降至1.46美元.

欧元亦因欧洲央行本周可能采取大胆行动解决欧债危机而获得支撑,尽管德国强烈反对欧洲央行在二级市场买入公债以压低西班牙和意大利借贷成本.

分析师称,在周四欧洲央行公布决策前,多数主要货币将在窄幅区间交易.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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