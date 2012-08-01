《即时观点》美联储称经济转弱,但维持货币政策不变

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约8月1日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三称今年到目前为止,美国经济复苏失去动能,但并未推出新的货币刺激政策,不过暗示有仍进一步购买公债的可能性.
美联储官员表示,经济成长"有所减速",并重申对失业率从8.2%的高位回落进展缓慢感到失望.
美联储维持利率在0-0.25%区间不变,但并未如市场预期的那样,改变在2014年底前保持利率在低位的政策指引,不过暗示准备采取进一步举措支撑疲弱的经济.
以下为分析师评论摘要:
新泽西州WORLDWIDE MARKETS首席市场策略师JOSEPH TREVISANI:
"美联储不愿推出第三轮量化宽松政策是因为该政策不能带来什么益处.换句话说,第三轮量化宽松政策的任何正面效应几乎完全是心理层面的.它可能会安抚投资者忧虑,但对经济提振不大,对就业不会产生任何影响.美联储没有推出量化宽松政策以缓和市场恐慌,市场还没有到恐慌的地步.该政策不会对美元产生任何影响."
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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