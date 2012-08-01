《即时观点》美联储称经济转弱,但维持货币政策不变

路透纽约8月1日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三称今年到目前为止,美国经济复苏失去动能,但并未推出新的货币刺激政策,不过暗示有仍进一步购买公债的可能性.

美联储官员表示,经济成长"有所减速",并重申对失业率从8.2%的高位回落进展缓慢感到失望.

美联储维持利率在0-0.25%区间不变,但并未如市场预期的那样,改变在2014年底前保持利率在低位的政策指引,不过暗示准备采取进一步举措支撑疲弱的经济.

以下为分析师评论摘要:

新泽西州WORLDWIDE MARKETS首席市场策略师JOSEPH TREVISANI: