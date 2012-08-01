〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因预报称美国将迎来降雨和获利了结

路透8月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第二日收跌,交易商表示,受累于获利了结以及天气预报称美国中西部下周将迎来急需的降雨.但市场在收盘前削减跌幅.

交投稀落的8月大豆合约SQ2和豆粕合约SMQ2跌幅居前,因获利了结,套利交易清盘和现货市场走软.这两个合约已开始交割.

一位农业气象学家表示,天气预报称,受乾旱侵袭的美国中西部西部下周将出现降雨,但中午的最新预报显示,降雨量将不及之前的预期.

CBOT报告,今日无8月大豆和豆粕合约交割,豆油合约交割2,656口.

CBOT-11月大豆合约SX2尾盘发力上扬,终盘收在16.22美元附近的10日移动均线之上.今日场内交易中,多数时间在该水准下方交投.该合约9日相对强弱指标收报60,处于中性技术区间.

CBOT-11月大豆期货SX2收低12美分,收报16.29美元.

8月豆粕合约SMQ2跌7.5美元,收报每短吨537.2美元.

8月豆油合约BOQ2挫0.82美分,报每磅51.73美分.

今日大豆预估成交量为269,151口;豆粕预估成交量为95,868口,豆油成交量为128,805口. (完)

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