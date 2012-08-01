〔纽约期市〕ICE期棉跌逾1%,因FED未如市场预期那样推出刺激措施

路透纽约8月1日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周三跌逾1%,接近当日低位,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)的声明令对其推出刺激措施的预期落空,美联储并警告称美国经济状况恶化.

期棉市场亦因谷物市场下跌而受拖累,大豆的强劲涨势消退,因天气预报称受乾旱影响的作物带将出现降雨.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2收报每磅70.56美分,较周二下跌1.09美分,略高于当日低位70.53美分.今日发布的美联储声明带动欧元/美元下跌,并令市场担心服装和纺织行业的棉花需求,拖累期棉价格触及日低.

成交量高于11,500口,较前两个交易日有所放量,但远低于年内日成交均值,因机构和基金处于观望态势.

市场缺少流动性令价格陷于窄幅区间内.交易商称,机构投资者正在关注谷物市场走势,美国遭受几十年来最严重的乾旱侵袭,影响谷物的生长.(完)