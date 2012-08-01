〔纽约期市〕ICE期棉跌逾1%,因FED未如市场预期那样推出刺激措施

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约8月1日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周三跌逾1%,接近当日低位,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)的声明令对其推出刺激措施的预期落空,美联储并警告称美国经济状况恶化.
期棉市场亦因谷物市场下跌而受拖累,大豆的强劲涨势消退,因天气预报称受乾旱影响的作物带将出现降雨.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2收报每磅70.56美分,较周二下跌1.09美分,略高于当日低位70.53美分.今日发布的美联储声明带动欧元/美元下跌,并令市场担心服装和纺织行业的棉花需求,拖累期棉价格触及日低.
成交量高于11,500口,较前两个交易日有所放量,但远低于年内日成交均值,因机构和基金处于观望态势.
市场缺少流动性令价格陷于窄幅区间内.交易商称,机构投资者正在关注谷物市场走势,美国遭受几十年来最严重的乾旱侵袭,影响谷物的生长.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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