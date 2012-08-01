〔加拿大汇市〕加元兑美元因美联储声明走软,市场关注欧洲央行决定

路透多伦多8月1日电---加元兑美元周三回落,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称经济转弱,但保持政策不变,投资者将关注点转向欧洲央行.

美联储并未推出新的刺激举措,但暗示进一步购买公债的可能性犹存,导致诸如股市等风险较高资产和期铜等部分金属价格走低.[FED-CMN]

欧洲央行将于周四举行政策会议.尽管欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽全力确保欧元区完整,引发市场臆测欧洲央行将重启公债购买计划以压低意大利和西班牙借贷成本.

不过,会议结果将令人失望的风险很高,且如果欧洲央行按兵不动,欧元可能走低.

加元/美元CAD=D4收报1.0052加元,或0.9948美元,周二收报1.0029加元,或0.9971美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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