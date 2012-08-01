〔加拿大股市〕收跌,美联储声明令再推刺激举措的希望落空

路透多伦多8月1日电---加拿大主要股指周三收跌,矿业和金融股领跌,因一系列疲弱的制造业数据引发全球成长忧虑,且对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将再推刺激举措的希望落空.

今日,美联储未如部分投资者预期的那样推出新的刺激举措,不过,美联储官员承认,美国经济"有所减速",声明措辞较6月有所变动.[FED-CMN]

权重的材料股领跌,跌幅达1.1%,因金价和铜价在美联储声明公布后扩大跌幅.

矿业股也因加拿大和其他国家制造业数据疲弱而受创.数据显示上月全球需求转弱.

7月,欧元区制造业连续第11个月萎缩,中国官方采购经理指数跌至八个月低位50.1,暗示制造业基本没有成长.

美国制造业连续第二个月萎缩,加拿大RBC采购经理指数六个月来首次下跌.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低46.18点,或0.4%,报11,618.53点.

能源股攀升0.4%,金融股回落0.7%.

市场焦点转向周四欧洲央行会议.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI