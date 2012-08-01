《综述》美联储未出台新刺激举措,但强烈暗示或购买更多债券扶助经济

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 美联储未进一步出台措施支持经济
* 但联储强烈暗示,可能准备好购买更多债券
* 联储官员指经济复苏失去动能
* 联储声明出炉后美股下跌,美元上扬
路透华盛顿8月1日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三并未推出新的货币刺激政策,即便其更加强烈的暗示可能准备购买更多债券以帮助美国经济复苏.联储认为今年经济复苏已失去动能.
联储官员将美国经济描述为已经"有所减速",与上次在6月作出的评价不同,当时美联储称经济已经在"温和扩张".
美联储官员还重申,他们对于在降低高达8.2%的失业率方面进展缓慢感到失望.
央行未推出新政令一些投资者大失所望,推动美股.INX走低,而美元兑欧元EUR=和日圆JPY=上扬.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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