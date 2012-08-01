《综述》美联储未出台新刺激举措,但强烈暗示或购买更多债券扶助经济

* 美联储未进一步出台措施支持经济

* 但联储强烈暗示,可能准备好购买更多债券

* 联储官员指经济复苏失去动能

* 联储声明出炉后美股下跌,美元上扬

路透华盛顿8月1日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三并未推出新的货币刺激政策,即便其更加强烈的暗示可能准备购买更多债券以帮助美国经济复苏.联储认为今年经济复苏已失去动能.

联储官员将美国经济描述为已经"有所减速",与上次在6月作出的评价不同,当时美联储称经济已经在"温和扩张".

美联储官员还重申,他们对于在降低高达8.2%的失业率方面进展缓慢感到失望.