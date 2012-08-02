美国与加拿大经济指标预测--8月2日-8月9日****

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透8月2日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
8月2日(四)
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%
1130 美国Challenger企业计划裁员人数 7月 -- 37,551
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月28日当周 37 35.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.725
续请失业金人数(万人) 7月21日当周 329 328.7
1400 美国工厂订单 6月 +0.5% +0.7%
耐久财(耐久财)订单 6月修正值 -- +1.6%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.4%
8月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加10 增加8
制造业就业岗位(万个) 增加1 增加1.1
民间就业岗位(万个) 增加11 增加8.4
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.5 34.5
1400 美国ISM非制造业PMI 7月 52.0 52.1
企业活动指数 52.1 51.7
1430 美国ECRI一周领先指标 7月27日当周 -- 122.8
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月6日(一)
1400 美国就业趋势指数 7月 -- 107.47
8月7日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月4日当周 -- -1.7%
1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- +7.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月4日当周 -- +1.1%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加125 增加171.2
8月8日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月3日当周 -- 945.7
再融资指数 -- 5452.8
1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +0.9% -0.9%
单位劳工成本 +1.0% +1.3%
8月9日(四)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 22.27
1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 -- +0.3%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差475 逆差486.8
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月4日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 7月28日当周 -- --
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 -- 逆差7.9
出口(亿加元) -- 388.8
进口(亿加元) -- 396.7
1400 美国趸售(批发)库存 6月 +0.3% +0.3%
趸售销售 持平 -0.8%(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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