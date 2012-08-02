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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 08:45 BJT

****欧洲经济指标预测--8月2日-8月9日****

路透8月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------7月30日当周----------------------------------

8月1日-8月12日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%

三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%

8月2日(四)

0715 瑞士零售销售 6月 +2.0% +6.2%

0730 瑞士PMI 7月 47.0 48.1

0830 英国建筑业PMI 7月 48.0 48.2

0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -0.4% -0.5%

(较上年同期) +1.9% +2.3%

1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,750

1145 欧洲央行利率决议 8月 0.75% 0.75%

8月3日(五)

0743 意大利Markit服务业PMI 7月 43.5 43.1

0748 法国Markit服务业PMI 7月 50.2 50.2

综合PMI -- 48.0

0753 德国Markit服务业PMI 7月 49.7 49.7

0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 47.6 47.6

综合PMI 46.4 46.4

0828 英国CIPS服务业PMI 7月 51.5 51.3

0900 欧元区零售销售(较上月) 6月 持平 +0.6%

(较上年同期) -1.4% -1.7%

--------------------------------8月6日当周----------------------------------

8月6日(一)

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 负29.6

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 -0.50% +1.40%

8月7日(二)

0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 -- 2.7%

经季节调整的失业率 -- 2.9%

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- -0.3%

(较上年同期) -- -1.1%

0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 6月 -- +0.8%

(较上年同期) -- -6.9%

0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- +1.0%

(较上年同期) -- -1.6%

制造业产出(较前月) 6月 -- +1.2%

(较上年同期) -- -1.7%

0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 -- -0.8%

(较上年同期) -- -1.4%

1000 德国工业订单(较前月) 6月 -- +0.6%

8月8日(三)

0545 瑞士消费者信心 第三季 -- 负8

0600 德国出口(较前月) 6月 -- +3.9%

进口(较前月) -- +6.3%

贸易收支(亿欧元) -- 顺差150

0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差53

进口(亿欧元) -- 427.65

出口(亿欧元) -- 374.40

1000 德国整体工业生产(较前月) 6月 -1.0% +1.6%

8月8日-19日

2301 英国RICS房价差值 7月 -- 负22

8月9日-15日

0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 7月 -1.0% -1.1%

(较上年同期) +0.7% +1.1%

8月9日(四)

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差6.91

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.08

0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 -- 逆差83.6

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差38.7(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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