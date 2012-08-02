欧洲经济指标预测--8月2日-8月9日****

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透8月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
8月1日-8月12日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%
8月2日(四)
0715 瑞士零售销售 6月 +2.0% +6.2%
0730 瑞士PMI 7月 47.0 48.1
0830 英国建筑业PMI 7月 48.0 48.2
0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -0.4% -0.5%
(较上年同期) +1.9% +2.3%
1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,750
1145 欧洲央行利率决议 8月 0.75% 0.75%
8月3日(五)
0743 意大利Markit服务业PMI 7月 43.5 43.1
0748 法国Markit服务业PMI 7月 50.2 50.2
综合PMI -- 48.0
0753 德国Markit服务业PMI 7月 49.7 49.7
0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 47.6 47.6
综合PMI 46.4 46.4
0828 英国CIPS服务业PMI 7月 51.5 51.3
0900 欧元区零售销售(较上月) 6月 持平 +0.6%
(较上年同期) -1.4% -1.7%
--------------------------------8月6日当周----------------------------------
8月6日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 负29.6
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 -0.50% +1.40%
8月7日(二)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 -- 2.7%
经季节调整的失业率 -- 2.9%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.1%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 6月 -- +0.8%
(较上年同期) -- -6.9%
0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- +1.0%
(较上年同期) -- -1.6%
制造业产出(较前月) 6月 -- +1.2%
(较上年同期) -- -1.7%
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 -- -0.8%
(较上年同期) -- -1.4%
1000 德国工业订单(较前月) 6月 -- +0.6%
8月8日(三)
0545 瑞士消费者信心 第三季 -- 负8
0600 德国出口(较前月) 6月 -- +3.9%
进口(较前月) -- +6.3%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差150
0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差53
进口(亿欧元) -- 427.65
出口(亿欧元) -- 374.40
1000 德国整体工业生产(较前月) 6月 -1.0% +1.6%
8月8日-19日
2301 英国RICS房价差值 7月 -- 负22
8月9日-15日
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 7月 -1.0% -1.1%
(较上年同期) +0.7% +1.1%
8月9日(四)
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差6.91
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.08
0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 -- 逆差83.6
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差38.7(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)