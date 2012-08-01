全球外汇市场8月2日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月1日(三)
2350 - 日本7月22-28日资本流动数据
8月2日(四)
0130 - 日本央行审议委员森本宜久发表讲话.
0130 - 澳洲6月零售销售与第二季零售贸易
0130 - 澳洲6月商品服务进出口和贸易收支
0715 - 瑞士6月零售销售
0730 - 瑞士7月采购经理人指数(PMI)
0830 - 荷兰财长德亚赫参加荷兰议会金融委员会有关希腊和欧元区危机形势的辩论.
0900 - 欧元区6月生产者物价指数(PPI)
1100 - 英国央行宣布利率决定
1130 - 美国Challenger, Gray & Christmas公布7月企业计划裁员人数
1145 - 欧洲央行宣布利率决议
1230 - 欧洲央行总裁德拉吉举行记者会
1230 - 美国7月28日当周初请失业金人数
1300 - 美联储研究与统计部副主任Michael Eichner在参议院银行、住房和城市事务委员会下属证券、保险和投资小组委员会,就三方回购市场事宜作证.
1345 - 全美采购经理人协会-纽约(NAPM-纽约)7月企业活动指数
1400 - 美国6月工厂订单
2030 - 美联储一周资产负债表
-- - ICSC美国7月连锁店销售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。