《综述》美国加大施压,敦促欧洲采取果断行动化解债务危机

* 在欧洲央行会议前夕,德拉吉承受各个方面的压力

路透法兰克福/柏林8月1日电---在关键的欧洲央行会议前夕,美国加大对欧元区领导人施压,敦促后者采取果断行动解决该地区债务危机,特别提到应降低受困国家的借贷成本.

美国财长盖特纳更是直言不讳地对欧元区表示,欧洲方面必须采取措施,包括"降低正在实施改革国家的借款利率水平,并确定这些国家的银行体系能够提供本国所需的信贷".