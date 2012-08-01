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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 06:47 BJT

《综述》美国加大施压,敦促欧洲采取果断行动化解债务危机

* 盖特纳敦促欧洲方面采取措施降低利率水平

* 奥巴马对欧洲承诺维护欧元表示欢迎

* 在欧洲央行会议前夕,德拉吉承受各个方面的压力

* 德国部长称市场压力对实施改革十分关键

* 德国央行总裁魏德曼指,政府对央行的要求太多

路透法兰克福/柏林8月1日电---在关键的欧洲央行会议前夕,美国加大对欧元区领导人施压,敦促后者采取果断行动解决该地区债务危机,特别提到应降低受困国家的借贷成本.

欧洲领导人和欧洲央行最近声称,需要采取一切必要措施护卫欧元.美国总统奥巴马对此表示欢迎.

美国财长盖特纳更是直言不讳地对欧元区表示,欧洲方面必须采取措施,包括"降低正在实施改革国家的借款利率水平,并确定这些国家的银行体系能够提供本国所需的信贷".

白宫称,奥巴马周三致电法国总统奥朗德,"鼓励他们努力采取果断行动".

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