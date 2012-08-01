《综述》美国加大施压,敦促欧洲采取果断行动化解债务危机

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 盖特纳敦促欧洲方面采取措施降低利率水平
* 奥巴马对欧洲承诺维护欧元表示欢迎
* 在欧洲央行会议前夕,德拉吉承受各个方面的压力
* 德国部长称市场压力对实施改革十分关键
* 德国央行总裁魏德曼指,政府对央行的要求太多
路透法兰克福/柏林8月1日电---在关键的欧洲央行会议前夕,美国加大对欧元区领导人施压,敦促后者采取果断行动解决该地区债务危机,特别提到应降低受困国家的借贷成本.
欧洲领导人和欧洲央行最近声称,需要采取一切必要措施护卫欧元.美国总统奥巴马对此表示欢迎.
美国财长盖特纳更是直言不讳地对欧元区表示,欧洲方面必须采取措施,包括"降低正在实施改革国家的借款利率水平,并确定这些国家的银行体系能够提供本国所需的信贷".
白宫称,奥巴马周三致电法国总统奥朗德,"鼓励他们努力采取果断行动".
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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