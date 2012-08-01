《美国金融焦点》纽交所做市商Knight Capital技术故障导致股市异动

* 小股票的巨量交投令市场异动

* Knight称出现"技术问题"

* Knight股价大跌,触及七年低点

* Knight建议客户转投其他做市商

* 纽交所已取消六只股票交易

路透纽约8月1日电--纽约证交所(NYSE)一主要做市商Knight Capital(KCG.N)出现的技术故障周三导致140只股票异常波动,打击了投资者对美国股市稳定性本已脆弱的信心.

Knight Capital的问题出现在开盘后不久.

巨量交易基于电脑完成令许多股票的指令激增,从领头羊通用电气(奇异、GE)(GE.N)到小股票Wizzard SoftwareWZE.A,后者股价从上日收盘的3.50美元飙升至14.76.纽约证交所取消了六只波动格外剧烈的股票交易.

此次交易故障与此前的Facebook首次公开发行(IPO)技术故障,2010年发生的"闪电崩盘",以及BATS Global Markets因技术故障取消上市,均损害了散户投资者的信心.

目前尚不清楚此次技术故障的性质及对Knight和整个市场的影响和冲击,Knight被迫要求其客户转向其他做市商.Knight股价大跌近33%至6.94美元,为九年来的收盘低位.

Knight Capital对故障发表了简短声明,但未能联系到公司管理层作进一步评论.