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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 07:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月1日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 45.29 -0.12 -0.26 1414829

搜狐 (SOHU.O) 35.30 +0.25 +0.71 439130

网易 (NTES.O) 53.10 +0.29 +0.55 273200

百度 (BIDU.O) 123.24 +2.72 +2.26 3569609

亚信科技 ASIA.O 10.23 -0.01 -0.10 315304

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.88 -0.09 -0.64 5243830

联电 (UMC.N) 2.17 +0.00 +0.00 442685

日月光 (ASX.N) 3.82 +0.01 +0.26 202441

矽品精密 (SPIL.O) 5.33 -0.10 -1.84 639872

和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 +0.00 +0.00 17095

友达 (AUO.N) 2.93 -0.06 -2.01 313642

中华电信 (CHT.N) 29.45 -0.22 -0.74 45351

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.37 +0.76 +1.97 4047336

香港

中国移动 (CHL.N) 57.45 -0.67 -1.15 106733

中国联通 (CHU.N) 14.57 -0.04 -0.27 117471

中国电信 (CHA.N) 50.36 -1.67 -3.21 30322

中芯国际 (SMI.N) 1.71 -0.10 -5.52 23225

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.10 +2.53 7115

(完)

--整理 程琳

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