〔金砖国家〕8月1日股汇市收盘纵览

路透8月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月1日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.18%,报954.22点.

中国股市:沪综指收升.证监会负责人表态称当前股市的下跌存在恐慌性因素,呼吁投资者忌盲目跟风,暂时缓和了投资者的悲观情绪.但分析人士认为,部分个股尚未调整到位,后市大盘继续震荡下行风险仍较大.沪综指.SSEC收报2,123.360点,涨19.726点,或0.94%.上海A股成交额略增至442亿元人民币,上日为432亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第五日上涨,受内地股市走强的扶助.之前内地媒体报导称,一证券监管官员鼓励资金雄厚的上市公司回购股票.香港恒生指数.HSI收盘升0.1%至19,820.4.恒生国企指数.HSCE收高0.9%至9,762.4点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘略有回落.中间价与前日虽变化不大,客盘亦保持相对平稳.但周二尾盘人民币大幅拉升后,部分超卖美元的自营盘今日回补.人民币兑美元收盘报6.3685,上日报收于6.3627.[CNY/CN][ID:nSB1700716]

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印度股市:主要股指小幅收高,令连涨态势延续至第四日,Cipla在强劲财报提振下飙升,但Coal India挫跌,因其与公用事业部门的燃料供应协议引发利润率担忧.指标BSE指数.BSESN收升0.12%,报17,257.38点,创7月19日来最高收盘位.[.BO][ID:nL4E8J137G]

印度汇市:印度卢比走强,因石油相关的美元买需在月初减退,同时托管银行被发现卖出美元,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结束前,市场人气谨慎.印度卢比兑美元INR=D2收在55.47/48,高于周二收盘位55.6450/6550,日内在55.43-55.76的宽幅区间内波动.[INR/][ID:nL4E8J142Y]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,374.980点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌0.14%至743.55点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.52%至32.3375;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX亦跌0.52%,报39.7925.

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巴西股市:拉丁美洲股市收高,因投资者仍预期欧洲央行本周将推出新的经济刺激措施,同时巴西工业生产数据令人失望,令市场押注央行或下调指标利率.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP全天呈拉锯走势,收涨0.35%至56,291.93点,国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)上扬1.64%,领涨大盘.[ID:nL2E8J1FAE]

巴西汇市:拉丁美洲货币盘中削减涨幅,此前美联储政策决议令投资者大感失望,投资者原本预期联储会立即推出额外的刺激措施.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=报收于2.0441,盘中一度升逾0.5%.[ID:nL2E8J1F7F]

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南非股市:综合指数问世17年来首次收在35,000点上方,涨幅为1.37%,电信、酿酒、银行类股全线上扬,寄望全球主要央行出台进一步刺激措施.但一些市场人士警告近期涨势可能过度,特别是考虑到南非经济前景脆弱.综合指数.JALSH收于35,070.66点,为指数1995年创建以来的首次.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高1.56%至30,859.99点,创2008年来最高位.[.J][ID:nL6E8J1KVQ]

南非汇市:南非兰特在谨慎交投中呈现震荡走势,等待美国和欧洲央行的货币政策会议,市场寄望会议将祭出新举措来应对欧债危机和全球经济低迷的状况.截至1627GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.2570,较周二纽约收盘价8.2675变动不大.[ZAR/][ID:nL6E8J1L9R](完)