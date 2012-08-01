〔纽约汇市〕美元因美联储未出台新刺激措施而跳升,关注欧洲央行会议(更新版)

(新增文末收盘报价表格)

* 美联储采取观望态度,美元上涨

* 焦点转向欧洲央行是否会履行德拉吉承诺

路透纽约8月1日电---美元兑欧元和日圆周三上涨,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)在货币政策会议后没有出台新的货币刺激措施,这可能同欧洲央行货币政策决定形成对比,市场预计欧洲央行将有所行动.

尽管美联储政策制定者重申对失业率降低的缓慢进度感到失望,但仍没有采取新的措施,这令一些投资人失望,但提振了美元.

虽然美联储暗示会在必要时进一步购买债券扶助支撑美国经济复苏,但并没有出台第三轮量化宽松政策,该政策会对美元不利,因等同于印钞,会稀释美元价值.

"声明基调明显温和,美联储表示美国经济正在减速,看来会有一些刺激行动.但整体而言,温和度不及市场原本希望的."纽约Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示.

"还是没有什么美联储进一步行动的细节,所以我认为美元因此上扬."他补充道.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=跌0.6%,报1.2224美元,仍低于上周欧洲央行总裁德拉吉讲话后触及的1.2390美元三周高位.

上周,德拉吉承诺竭尽所能扞卫欧元,令市场对欧洲央行可能重启购买公债计划,拉低西班牙和意大利借款成本的预期升温,欧元获得提振.

但许多分析师和交易商表示,如果受困的南欧国家没有持续的经济复苏,欧洲央行任何行动的影响都将是暂时性的.

欧元区许多地区陷于经济衰退,且欧元区各国失业率创新高,这可能令欧洲央行短期内进一步降息,对欧元的人气将保持不利.

经济数据也显示欧元区经济低迷,周三发布的调查显示,欧元区制造业在7月连续第11个月呈现萎缩,因产出和新订单大降.[ID:nST0535063]

美联储声明也提振美元兑日圆JPY=,根据路透数据,美元/日圆尾盘升0.4%,报78.42日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2224 1.2303 -0.64 -5.57 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.43 78.11 +0.41 +1.94 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 95.88 96.10 -0.23 -3.70 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9824 0.9763 +0.62 +4.78 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5535 1.5676 -0.90 +0.00 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0053 1.0028 +0.25 -1.37 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0458 1.0500 -0.40 +2.28 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2016 1.2011 +0.04 -1.05 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7867 0.7846 +0.27 -5.55 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8074 0.8085 -0.14 +3.73 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0406 6.0242 +0.27 +1.07 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3860 7.4226 -0.49 -4.55 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7991 6.7958 +0.05 -1.29 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.3196 8.3631 -0.52 -6.66 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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