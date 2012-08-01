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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 07:03 BJT

《美国重要政经日程》--8月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金数据

1230 - 农业部发布一周出口销售报告

1400 - 商务部公布6月工厂订单

1400 - 房贷美(Freddie Mac)发布一周抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存

1500 - 财政部宣布三个月及六个月期国库券标售

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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