《美国重要政经日程》--8月2日

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金数据
1230 - 农业部发布一周出口销售报告
1400 - 商务部公布6月工厂订单
1400 - 房贷美(Freddie Mac)发布一周抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1500 - 财政部宣布三个月及六个月期国库券标售
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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