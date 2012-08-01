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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 07:14 BJT

《汇市简讯》美元/韩元料开在1130上方,此前美联储会议结果令人失望

2256GMT * 美元/韩元店头交易料开在1131.5左右,隔夜无本金交割远期外汇(NDF)报1129.5-1134 * 美国联邦公开市场委员会(FOMC)决议不变,引发一轮大规模的美元空头回补 * 今晚的欧洲央行会议为重大事件 * 难以衡量欧洲央行将怎么做 * 失望情绪主导市场,今日在亚洲市场可能横盘整理.(完) --编译 王翔琼; 审校 张荻

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